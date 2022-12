Réveillon: saiba em quais cidades pode chover na hora da virada

Belo Horizonte com céu encoberto e com previsão de mais chuva (foto: Jair Amaral/EM/D.A/Press)

O tempo e as condições das estradas não estão do lado dos mineiros que deixam o estado para os principais destinos de réveillon e das férias. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de chuva em praticamente todos e somam-se a isso 83 interdições de estradas. Entre os destinos tradicionais apreciados pelos mineiros para a virada de ano, o único que deve ter céu aberto é Vitória (confira a lista abaixo). A capital capixaba tem chuvisco na manhã de hoje, mas nos períodos da tarde e da noite as nuvens se dissipam, segundo o Inmet.



O Rio de Janeiro é onde as condições devem ser mais adversas, com o Inmet prevendo tempo chuvoso hoje, com o primeiro dia do ano de pancadas de chuva e trovoadas na capital fluminense. Porto Seguro (BA) deve ter chuvisco neste sábado, e muitas nuvens amanhã. No restante dos destinos, o céu deve ficar encoberto hoje, com possibilidade de chuva, sendo que o primeiro dia de 2023 a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas em Cabo Frio (RJ), Guarapari (ES), Ouro Preto, Capitólio e Belo Horizonte.





Vídeo: chuva causa alagamento em avenidas de BH Dos 83 pontos de interdições dentro e fora do estado nas estradas que elevam a esses destinos, segundo as polícias Militar Rodoviária e Rodoviária Federal, 73 são parciais e 10 totais, estes em vias de pequeno fluxo. Nos trajetos aos principais destinos, há interdições parciais rumo à Bahia. por queda de barreira na BR-116, altura do Km 267, em Teófilo Otoni, no Km 107, em Itaobim, e no Km 164, por erosão em acostamento, em Padre Paraíso.





Na BR-418, uma barreira que deslizou interrompe parcialmente o Km 105, em Carlos Chagas, sendo que no Km 112, no mesmo município, o bloqueio é por queda de parte aterro de uma ponte. No Km 35, em Nanuque, a interrupção parcial ocorre por erosão no acostamento. A BR-381 também apresenta interdição parcial por afundamento da pista na altura do Km 342, em João Monlevade. A BR-356 tem o mesmo tipo de dano, bloqueando parte da pista no Km 88, em Ouro Preto.





CLIMA DA VIRADA

Previsão do tempo nas praias e no interior hoje e amanhã





Local........................31/12................................1º/1





Rio de Janeiro..............Chuvoso..............................Pancadas de chuva e trovoadas

Cabo Frio....................Encoberto............................Pancadas de chuva e trovoadas

Vitória........................Chuvisco a claro – à tarde......Pancadas de chuva e trovoadas

Guarapari....................Encoberto............................Pancadas de chuva e trovoadas

Porto Seguro...............Chuvisco..............................Muitas nuvens

Ouro Preto..................Encoberto............................Pancadas de chuva e trovoadas

Capitólio.....................Encoberto............................Pancadas de chuva e trovoadas

Belo Horizonte.............Encoberto.............................Pancadas de chuva e trovoadas





Fonte: Inmet