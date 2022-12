Dois adolescentes tentam sequestrar bebê de abrigo em Minas

Rua em que está localizado o abrigo em que bebê quase foi sequestrada (foto: Google Street View) Dois adolescentes, sendo uma de 17 anos e um de 16, tentaram sequestrar um bebê, de dois meses, nessa quinta-feira (29/12), em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. Eles tiraram a criança do abrigo e esperavam um carro de aplicativo, quando foram abordados pela coordenação do local.

Segundo a Polícia Militar (PM), a jovem foi quem planejou o sequestro. O outro adolescente iria receber R$ 500 por ajudá-la a cometer o crime.

No entanto, segundo a coordenação, a bebê não é filha dessa adolescente. Mesmo assim, a garota teria criado uma "obsessão" pela criança.

Na conversa que tiveram com a garota, ela disse aos policiais que não tinha intenção de sequestrar a bebê e que o objetivo dela era dar um passeio com a neném. Mas confessou que não tinha pedido permissão para a coordenação do abrigo.

Os policiais encontraram em uma praça próxima ao abrigo duas bolsas. Em uma havia roupas da bebê, e na outra, vestimentas da adolescente.

Por isso, os dois adolescentes foram apreendidos e levados para a delegacia.