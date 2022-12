Defesa Civil emite alerta de chuvas fortes em BH na tarde desta terça (27)

Há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h desta quarta-feira (foto: Vera Schmtiz/EM/DA PRESS)



A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para temporal nas próximas duas horas na capital mineira nesta terça-feira (27/12). O órgão informou que há indicativo de chuvas de intensidade moderada a forte no decorrer da tarde.

13h14 - Indicativo de chuvas de intensidade moderada a forte, em Belo Horizonte, no decorrer destas duas horas. Agora faz 28,1 °C e 50% de umidade relativa do ar.@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/NuBwzh7Jf7 %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) December 27, 2022





Há possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30mm) com raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 50 km/h até as 8h de quarta-feira (28/12). Neste período de chuva, a Defesa Civil orienta para tomar alguns cuidados, como evitar trafegar em áreas de inundações e em ruas sujeitas a alagamento.

BH tem alerta de chuva e rajadas de vento

De acordo com a Defesa Civil Estadual, as chuvas resultaram na morte de 13 pessoas no Estado até o momento.