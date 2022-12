Mulher é esfaqueada pelo marido, que foge, bate em viatura e fere 2 PMs

A PM recebeu um chamado no bairro Chácaras Tubalina, na zona oeste da cidade, após vizinhos ouvirem gritos em uma casa que indicariam agressão contra uma mulher. Quando uma equipe chegou ao local, a residência estava vazia, mas o cenário estava revirado e com marcas de sangue.Informações dos vizinhos ajudaram na identificação do carro do suspeito de agressão. O dono estava no veículo, em um bairro próximo à casa em que vivia com a mulher, mas não atendeu à ordem de parada e bateu com a viatura policial quando fugia. Um dos dois policiais feridos teve um corte na testa. Contudo, rapidamente o homem foi contido e preso. O carro estava sujo de sangue e barro.Quase que simultaneamente, a PM recebeu mais um chamado, dessa vez dando conta de que uma mulher foi encontrada às margens da MGC-497, ferida e com roupas rasgadas. Era a mulher do homem preso, que havia sido ferida com uma faca e espancada, antes de ser abandonada próximo à estrada. Ela precisou ser levada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).Ainda são apuradas as razões do crime, mas asuspeita da polícia é de que o suspeito não aceitava uma tentativa de término do relacionamento.Ele vai responder por tentativa de homicídio, agressão à companheira e também por ter ferido os policiais.