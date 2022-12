Confraternização, diversão e boa comida

O Restaurante Popular Herbert de Souza ficou lotado de pessoas de todas as idades. A servente de pedreiro Marilete Pereira recebeu um pirulito de presente da equipe responsável pelo evento (foto: Fotos: Leandro Couri/EM/D.A PRESS)









Dia de festejar o nascimento de Jesus, data da tradicional confraternização em família e tempo de compartilhar alimentos. Desde o início da manhã de ontem, até o início da tarde, em clima de afeto e fraternidade, uma longa fila se formou no entorno do Restaurante Popular I (unidade Herbert de Souza, Centro), que serviu aproximadamente 4,5 mil refeições, conforme expectativa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Tinha até Papai Noel e um ajudante tocando acordeão e violão para saudar quem chegava para o almoço natalino.





A servente Ivanilde Alves dos Santos, de 62 anos, foi para a fila às 8h30, e esperou com paciência a abertura do restaurante, às 11h. “Venho todos os anos e só tenho elogios. A comida é saudável, variada, e as pessoas nos atendem bem demais. Dá para esquentar até o coração”, afirmou. Ela aplaude também a mobilização solidária, pois “as crianças ganham presentes e todo mundo se sente feliz”.





Pela primeira vez no almoço natalino, Elzita Rodrigues, desempregada, disse que gostou de tudo o que viu e saboreou. “Estou realizando um velho sonho, pois antes eu estava trabalhando e não tinha oportunidade de vir. Desta vez foi possível e é melhor do que ficar em casa sozinha. Aqui existe troca de afeto, todos se divertem e celebram o Natal”, contou.





A servente de pedreiro Marilete Pereira, de 62, levou o marido cadeirante e curtiu muito os pratos natalinos, enquanto Isoe Jorge Mateus, de 68, o “Raul Seixas de BH”, desejou Feliz Natal com uma homenagem ao seu ídolo, cantando: “Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo”.





Arroz, tutu e lombo

O cardápio do almoço natalino inclui arroz, tutu de feijão, maionese de legumes, salada de alface com espinafre e manga, lombo assado ao molho de mostarda e abacaxi. Para quem não consome carne, a opção foi ovo cozido e, para aquelas que optam por uma refeição à base de vegetais, almôndega de grão-de-bico.





A subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da PBH, Darklane Rodrigues, destaca a importância de manter a tradição de realizar o Almoço de Natal. “Esse é um momento de alegria para a política de segurança alimentar e nutricional. O restaurante popular, presente diariamente na vida de tantas pessoas, abre as portas em 25 de dezembro para celebrar em conjunto com as famílias. É um dia festivo, com brinquedos, teatro, música e, é claro, com a oferta de refeições saudáveis e saborosas, garantindo o direito à alimentação para as pessoas que mais precisam.”





A subsecretária ressaltou o sentimento de solidariedade, pois o almoço envolve as pessoas que doam, as que se voluntariam para ajudar e, especialmente, as crianças, que são presenteadas, “tornando o Natal das famílias mais feliz”.





Mais almoço

Além do tradicional almoço no Restaurante Popular I, as demais unidades distribuíram almoço gratuito exclusivamente à população em situação de rua, conforme acontece aos finais de semana e feriados desde o início da pandemia.





Conforme a PBH, a capital mineira é referência nacional em segurança alimentar, “mas também em gentileza e solidariedade”. Historicamente, o dia 25 de dezembro celebra o encontro dessas três características da cidade no Almoço de Natal do Restaurante Popular, que é servido gratuitamente.





O evento é realizado no município há 28 anos, com exceção de 2020, devido à pandemia de COVID 19. O evento é realizado pelos funcionários dos restaurantes, que preparam e servem as refeições, e conta com voluntários que apoiam a iniciativa da PBH.





O Papai Noel participa da celebração e, com o apoio de voluntários, realiza a entrega de presentes, doados pela população de Belo Horizonte às crianças.