Desejo de Natal: empresa presenteia funcionários até com festa de casamento

Amanda Ribeiro foi uma das surpreendidas com o desejo de Natal atendido pela empresa. (foto: reprodução Cimed) Um grupo de funcionários da farmacêutica Cimed, com fábrica em Pouso Alegre, Sul de Minas, foi surpreendido com seus desejos de Natal atendidos pela empresa.



São cerca de cinco mil trabalhadores, mais de três mil escreveram seus sonhos na 'Árvore dos Desejos', projeto realizado há três anos pela farmacêutica. Dos desejos realizados, tem festa de casamento, reforma de carro, tratamento odontológico e pedido para ajudar outras pessoas.



O funcionário João Batista pediu 10 cestas básicas. O objetivo dele é distribuir para pessoas carentes. O gesto do assistente administrativo emocionou sua superior imediata. Ele contou que já fazia esse tipo de ação por conta própria, mas a situação atual o impedia de manter a ajuda.



“Eu sempre tive um envolvimento social muito grande e, de uns tempos para cá, tive que abandonar esse meu lado. Assim que vi essa oportunidade, não hesitei, fiz o pedido para que pudesse realizar esse sonho”, conta João Batista.



Tem o caso do Luiz Guilherme, que tem doença de pele e pediu hidratantes. “É uma doença de pele que atrapalha bastante o convívio com as pessoas”, disse o funcionário.



A vice-presidente da empresa, Karla Marques, afirmou que, além dos cosméticos, o rapaz também terá o tratamento com um (a) dermatologista.



Agora, surpresa mesmo terá o namorado da farmacêutica Amanda Ribeiro. A analista teve o pedido de uma festa de casamento atendido pela ‘Árvore dos Desejos’. Agora, só falta marcar a data do casório.



“Agora eu vou me casar, finalmente. Vou conseguir realizar um sonho”, conta a farmacêutica. Amanda disse que arriscou e fez o pedido no mural eletrônico criado pela empresa. “Falei, vou tentar, se ganhar ficaria muito feliz. E deu certo”, comemora.



Tem ainda a bióloga que teve o carro furtado e que foi encontrado todo depenado. O Fiat Uno precisa de uma boa reforma e a Diene Godoy teve o pedido atendido. “Teve a árvore dos desejos e eu coloquei lá, e deu certo. Estou muito feliz, de verdade”.





Diene Godoy teve a ajuda dos colegas para consertar parte do carro. Mas ainda faltam detalhes. (foto: reprodução Cimed)

A vice-presidente da Cimed, Karla Marques, afirma que é um momento muito feliz em realizar os desejos escolhidos no processo de seleção que, segundo ela, não é fácil. A vice-presidente da Cimed, Karla Marques, afirma que é um momento muito feliz em realizar os desejos escolhidos no processo de seleção que, segundo ela, não é fácil.



"Nossos colaboradores são os principais responsáveis pela realização do propósito da Cimed. Sem eles, nada seria possível e essa é nossa forma de agradecê-los”, ressalta a vice-presidente da farmacêutica.



LEIA MAIS 20:08 - 23/12/2022 SLU apaga grafite feito em programa de artes plásticas da própria PBH

18:51 - 23/12/2022 Papai Noel há 20 anos, homem morre antes de evento no interior de SP

20:00 - 22/12/2022 Inflação tira o peru da ceia de Natal do brasileiro



A companhia priorizou pedidos relacionados à saúde e questões que se estendem às famílias dos colaboradores, trazendo para prática o propósito da empresa: saúde e bem-estar. Para esse ano, a ideia é atender a pedidos com finalidades diversas além da saúde. No ano de 2021, a farmacêutica atendeu a 50 pedidos entre tratamentos médicos, compra de óculos especiais, aparelhos auditivos, cirurgia nos olhos, além de uma cadeira de rodas motorizada.A companhia priorizou pedidos relacionados à saúde e questões que se estendem às famílias dos colaboradores, trazendo para prática o propósito da empresa: saúde e bem-estar. Para esse ano, a ideia é atender a pedidos com finalidades diversas além da saúde.

Tem colaborador que vai ganhar tratamento odontológico. (foto: reprodução Cimed) Sobre a CIMED

Com sede administrativa em São Paulo, a empresa tem mais de 5 mil colaboradores em todo o país. Seu complexo fabril está localizado em Pouso Alegre (MG), e o centro de distribuição em São Sebastião da Bela Vista, ao lado de Pouso Alegre.

A Cimed é líder em segmentos de produtos como antigripais, vitaminas e medicamentos isentos de prescrição médica (MIP).