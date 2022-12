Papai Noel há 20 anos, homem morre antes de evento no interior de SP

Ribaldo não aparecia apenas em locais públicos, como também entrava nas casas para fazer a entrega dos presentes (foto: Reprodução/Redes Sociais)

"Papai Noel" há mais de 20 anos em Santa Rita do Passa Quatro, no interior do estado de São Paulo, o professor de educação física Luiz Gustavo Rodrigues Ribaldo, de 56 anos, faleceu nesta última quinta-feira (22).



Ribaldo, que era conhecido popularmente pelos moradores do município como "Tio Gu", estava vestido a caráter na Praça do Rosário em meio à população, quando teve uma parada cardíaca.



Ele sofreu um infarto, minutos antes de realizar uma atividade com as crianças que esperavam a chegada do bom velhinho.



O evento, destinado ao público infantil durante uma confraternização para servidores públicos, foi cancelado, assim como o que ocorreria nesta sexta-feira (23), na Praça Poeta Mário Mattoso.





O corpo de Ribaldo foi levado para a cidade de Ribeirão Preto para exames e ainda não foi liberado. Não há previsão de horário para velório e enterro. Ele deixa uma filha de 10 anos, que fez aniversário há cinco dias.



Papai Noel há 20 anos, Ribaldo era conhecido pela cidade. Ele não aparecia apenas em locais públicos, como também entrava nas casas para fazer a entrega dos presentes.



A fisioterapeuta Luzia Janduzzo era amiga de infância de Ribaldo. Eles se conheceram em 1973 em uma escola chamada Madre Carmelita, com apenas sete anos.



Ela conta por meio de uma postagem nas redes sociais que retomou a amizade com Ribaldo em 2001, no primeiro Natal da sua filha, Mariana, que tinha um ano de idade na época. Com o passar do tempo, o professor de educação física passou a entregar todos os anos os presentes para tornar verdadeira "a magia do Natal", como diz Luzia.



"Não me esqueço nunca da frase, dita a cada Natal por ele: 'hohoho, mas como essa menina gosta de gibis da Turma da Mônica hohoho", diz Luzia, "Um dia, minha filha espiou sem querer pela janela, ansiosa com o 'atraso' do Papai Noel, e me perguntou: 'mãe, o Papai Noel vem de fusca?'. Eu respondi que não e ela me falou 'Porque se for de fusca, ele está lá na rua'".



Mariana começou a ter contato com o "Tio Gu" em aniversários e também na escola, porque o "Papai Noel", também era animador de eventos. Em um dia de natal, a criança então perguntou à mãe: "Será que o papai Noel não é ele não? Prque os olhos são bem parecidos".



Luzia lamentou a morte do amigo e ressalta que a morte dele "serve como um alerta pela fragilidade da vida". Segundo testemunhas do ocorrido, Ribaldo tinha pressão alta e chegou a ir ao hospital um dia antes de sua morte. A reportagem não conseguiu contato com a entidade de saúde.

Como a cidade reagiu à morte do Papai Noel



A Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro, em razão da fatalidade, decretou luto oficial na cidade por cinco dias. Inicialmente seriam três, mas o número foi atualizado pela administração, devido à comoção pelo ocorrido.



"A Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro, vem por meio desta, lamentar e manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento do amigo e colaborador Luiz Gustavo Rodrigues Ribaldo, o Tio Gu. Neste momento de tristeza, a administração municipal se solidariza com os familiares e amigos, e expressa as mais sinceras condolências pela perda", disse a prefeitura em nota.



Como ficam os presentes?



O gerente comercial Caio Fischer, por iniciativa própria, utilizou uma caminhonete de sua empresa nesta sexta-feira (23), para fazer a entrega dos presentes que seria feita pelo "Tio Gu". Ele chegou a decorar o veículo com pisca-piscas.



"Ainda estamos sem acreditar que esse sonho não se tornou realidade por um dia, mas sairemos em homenagem, percorrendo as ruas da cidade distribuindo brinquedos e doces para as crianças, tentando levar alegria para toda a comunidade. Continuaremos lutando e contribuindo com a magia do natal, como você sempre fez", comunicou Caio, também por meio das redes sociais.