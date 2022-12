Greve: Aeronautas escolheram aeroportos com base na movimentação

A paralisação chega ao quinto dia nesta sexta-feira (23/12) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A greve dos aeronautas afeta diariamente, desde segunda-feira, (19/12) os aeroportos de Confins (Grande BH), Congonhas (São Paulo-SP), Guarulhos (SP); Galeão e Santos Dumont (ambos no Rio de Janeiro-RJ); Viracopos, em Campinas (SP); e nos aeroportos de Porto Alegre (RS), Brasília (DF) e Fortaleza (CE).

Segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), a escolha foi feita em assembleia geral levando em conta a movimentação de passageiros e os locais onde há base operacional das companhias aéreas.

Pilotos e comissários de bordo decidiram manter a greve em uma votação que terminou na madrugada desta sexta-feira (23/12) e teve a participação do SNA e representantes do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Do total de votantes, 5.884 pessoas, 59,25% votaram a favor da continuidade do movimento e 40,02% contra. Também houve 0,73% de abstenções.

Ainda de acordo com o SNA, a greve vai manter o mesmo molde dos últimos dias devido a decisão do TST da obrigatoriedade de manter as atividades de 90% dos comissários e pilotos durante a paralisação.

Reinvidicações

Desde a última segunda-feira (19/12), pilotos e comissários de bordo reivindicam um aumento salarial conforme o Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC) e um ganho real acima da inflação, de 5%. Além disso, os trabalhadores cobram direitos para estabelecer horários de veto na alteração de folgas.

Em Confins

Às vésperas de Natal, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Região Metropolitana da Capital, teve atrasos e cancelamentos de voos na manhã de hoje.

Para quem embarcou nas primeiras horas da manhã, o atraso foi de até 50 minutos, mas quem teve que embarcar depois, os atrasos chegaram a quase três horas de espera. O painel da Infraero mostrava às 8h atrasos em ao menos oito voos.