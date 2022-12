Ônibus tomba em curva perigosa e deixa um morto e 12 feridos na BR-365

Ainda no início da manhã o veículo estava no local do acidente ocorrido perto da 1h30 da madrugada (foto: Divulgação/CBMG)

Doze pessoas ficaram feridas e uma morreu no tombamento de um ônibus lotado, na BR-365, na altura do município de Varjão de Minas, no Alto Paranaíba. Segundo o Corpo de Bombeiros, há feridos em estado grave, no acidente que aconteceu na madrugada desta terça-feira (20/12).