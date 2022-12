Homem furta R$ 3 milhões que estavam enterrados em horta

Homem furtou R$ 3 milhões que estavam enterrados em horta (foto: Pixabay)

Um homem é procurado pela Polícia Militar de Campo Florido, na região mineira do Triângulo, por furtar uma vasilha que continha R$ 3 milhões em cheques e estava enterrada dentro de uma horta no quintal de uma residência da cidade. Um homem é procurado pela Polícia Militar de Campo Florido, na região mineira do Triângulo, por furtar uma vasilha que continha R$ 3 milhões em cheques e estava enterrada dentro de uma horta no quintal de uma residência da cidade.









LEIA - Homens furtam carro, eletrodomésticos e R$ 20 mil de uma casa em Contagem



Segundo o boletim de ocorrência da PM, o suspeito fez um buraco em muro localizado aos fundos da casa, acessou a horta e, em seguida, cavou exatamente a parte da terra onde estava o recipiente com os cheques.

Aos militares, a vítima afirmou que o suspeito agiu de forma premeditada e tinha informações privilegiadas do local onde o pote estava escondido. Conforme o relato, apenas ela e outras duas pessoas sabiam da localização da fortuna.









Consta no registro da PM que câmeras de segurança do local flagraram movimentação do suspeito, antes e depois de ele entrar na horta.



Trata-se de um homem magro e de estatura mediana, que, no momento do crime, estava de blusa de moletom, calça e um gorro sobre o seu rosto.