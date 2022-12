PBH vai à Justiça contra responsável por cimento asfáltico na Pampulha

Pata de ave suja com material tóxico derramado no Córrego Sarandi. Cerca de 300 espécies de animais habitam a área da Lagoa da Pampulha (foto: Reprodução/PBH)

Cachorro resgatado na região afetada pelo derramamento de cimento asfáltico (foto: Reprodução/PBH)

Relembre o caso

A Procuradoria Geral do Município de Belo Horizonte (PGMBH) ajuizou uma Ação Civil Pública contra a Indústria Nacional de Asfaltos S/A nesta quinta-feira (15/12). A empresa é a responsável pelo material asfáltico derramado no córrego Sarandi após uma batida entre uma carreta e um caminhão na Via Expressa, em Contagem, em março deste ano. Segundo o documento, o material foi levado até a Lagoa da Pampulha, causando impactos ecológicos em seu complexo ambiental.De acordo com a procuradoria, apesar dos esforços para que as quase 30 toneladas de cimento asfáltico não chegassem à lagoa, o impacto acabou acontecendo e a empresa responsável não arcou com os compromissos acertados em reuniões com a PBH.A substância tem componentes com potencial tóxico e representa riscos aos seres vivos que habitam a região da Lagoa da Pampulha. Além disso, conforme a ação movida pelo município, há a possibilidade de que o composto altere as características físico-químicas da lagoa e interfira no equilíbrio ambiental do local.Pareceres técnicos da Prefeitura de Belo Horizonte apontam que a Lagoa da Pampulha abriga cerca de 300 espécies de animais, entre insetos, aves, moluscos, répteis e mamíferos.A reportagem tenta contato com a Indústria Nacional de Asfaltos S/A, mas, até a última atualização desta matéria, não conseguiu resposta.Em 16 de março, um acidente na Via Expressa entre um caminhão e uma carreta carregada com cimento asfáltico provocou o vazamento do material no córrego Sarandi, um dos principais afluentes da Lagoa da Pampulha.Após o ocorrido, as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem fizeram ações conjuntas para mitigar o dano do vazamento, salvar animais em situação de perigo e evitar que o material chegasse à lagoa.Ao longo do ano, reuniões entre a PBH e a Indústria Nacional de Asfaltos S/A foram feitas para estabelecer ações de reparação ambiental pelo acidente. A prefeitura, no entanto, aponta que os termos acordados não foram integralmente cumpridos, o que provocou o pedido de uma medida liminar via Ação Civil Pública.