Casa do Papai Noel chega à Praça Sete em Belo Horizonte

Anteriormente dedicada às comemorações do centenário da Independência do Brasil, a Praça Sete, em Belo Horizonte, recebe neste Natal a tradicional Casa do Papai Noel. Inaugurada com direito a contagem regressiva na noite desta quarta-feira (14/12), a instalação fica disponível para visitação até 23 de dezembro.

Casa do Papai Noel foi inaugurada no quarteirão da Rua Carijós

Situada no quarteirão da Rua Carijós, a estrutura foi inaugurada nesta noite com uma apresentação do violonista Damián Zantedeschi. Dentro da casa com grandes caixas de presentes, Noel recebeu, sentado em uma grande poltrona, as primeiras visitas e tirou as primeiras fotos.