Trabalhadores ficam soterrados após deslizamento de terra em obra em MG

Vítimas estavam conscientes no momento do resgate (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Dois trabalhadores ficaram soterrados após um deslizamento de terra em uma obra, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais.Segundo o Corpo de Bombeiros, os socorristas levaram cerca de 15 minutos para retirar a terra e conseguir libertar os homens, que atuam em uma empresa de construção.Eles estavam conscientes no momento do resgate. O homem de 39 anos se queixava de dor na lombar, enquanto seu colega, de 44 anos, apresentava dores no quadril.Após avaliação dos bombeiros, eles foram imobilizados e encaminhados ao hospital de João Monlevade, também na Região Central de Minas.