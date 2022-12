Homem é morto perto do Restaurante Popular, no Centro de Belo Horizonte

A ocorrência foi registrada pela PM às 14h01 e o corpo ainda está no local (foto: Reprodução / Google Maps) Um homem foi assassinado na tarde desta quinta-feira (8/12), nas proximidades do Restaurante Popular, no Centro de Belo Horizonte, capital onde hoje é feriado municipal. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima, ainda não identificada, foi atingida na altura do tórax por uma arma branca.









Devido ao feriado municipal em Belo Horizonte, com a falta de movimento no Centro, não há testemunhas do assassinato, apenas o relato de que o homem assassinado estava caminhando no momento em que foi atingido.