BR-381 tem pontos de lentidão e acidentes na manhã de quarta (07/12)

Será necessário um guindaste para retirar carga da pista da BR-381 (foto: PRF/Reprodução)

O motorista que passa pela BR-381, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (7/12), vai precisar de paciência. Em Ravena, na Grande BH, um acidente com carreta derrubou a carga na pista e deixou a via parcialmente interditada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta das 7h da manhã no km 30 da BR-381, no sentido BH. Será necessário guindaste para remoção da carga.

O trânsito flui com lentidão no sistema pare e siga e não há previsão para liberação da pista.

Também na BR-381, na altura do km 687, em Lavras, no Sul de Minas, uma faixa da pista no sentido São Paulo está fechada por causa de um capotamento de carro. De acordo com a PRF, uma pessoa teve ferimentos leves.

Uma pessoa foi resgatada com ferimentos leves (foto: Arteris/Reprodução)

Em Contagem, a BR-381 tem trânsito carregado entre os kms 478,2 e 477,2 devido ao alto fluxo de veículos.