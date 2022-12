PM da reserva é suspeito de matar esposa e um homem

Com a informação de que o PM da reserva teria sido o autor do homicídio, os policiais começaram uma busca pelo suspeito. Primeiro foram até a casa dele. Ao chegarem à residência, encontraram a esposa morta com seis tiros.

Os policiais foram até dois sítios que pertencem ao suspeito, na zona rural da cidade. Em um deles foi encontrado uma espingarda e no outro uma moto, que os PMs suspeitam ter sido usada na fuga do suspeito.

Os policiais fizeram buscas ao redor dos dois sítios. No entanto, até agora, o PM da reserva, suspeito dos dois homicídios, não foi encontrado.

Segundo a Polícia Militar, eles foram acionados depois de uma denúncia de que o PM da reserva atirou contra um homem. Quando os policiais chegaram no lugar, encontraram o rapaz morto com sete tiros.