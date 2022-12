Bomba de concreto de caminhão estoura e atinge ônibus e idosos

As janelas do ônibus atingido quebraram com o impacto do jato da massa de concreto (foto: Divulgação/Samu) A bomba de concreto de um caminhão betoneira estourou e atingiu com argamassa dois idosos, de 86 e 92 anos, que estavam em um ponto de ônibus. O caso aconteceu nesta segunda-feira (5/12), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.









O caminhão estava do outro lado da via, na avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade, em uma obra. A suspeita é que a mangueira tenha entupido, estourando a bomba e espirrando um jato de massa de concreto.









A equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), que tem base em frente ao local da ocorrência, prestou socorro. Os idosos atingidos estavam conscientes e estáveis. Ambos recusaram atendimento hospitalar.





Os demais atingidos também não tiveram ferimentos; apenas se sujaram.

A equipe do Samu atendeu as pessoas atingidas (foto: Divulgação/Samu)

Prejuízos

A Exdil, que integra o consórcio TransOeste responsável pelo transporte coletivo, disse que a empresa proprietária do caminhão betoneira já fez contato e deverá arcar com os prejuízos. Nenhum passageiro se machucou. Um carro substituto foi acionado para dar sequência ao trajeto.

A empresa do caminhão informou que uma equipe foi encaminhada ao local para avaliação técnica, que toda a assistência foi prestada aos atingidos, e ninguém se feriu. E ressaltou ainda que arcará com os prejuízos do ônibus.