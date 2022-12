Homem é preso por agiotagem contra idosos e pessoas com deficiência em MG

Além de sacar o benefício previdenciário de uma das vítimas, no dia do lançamento, o homem costumava reter cartões de créditos ou de benefícios (foto: MPMG/Divulgação) Um homem foi preso, em Aimorés, no Vale do Rio Doce, investigado por agiotagem e lavagem de dinheiro pela Polícia Civil de Minas Gerais. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), os crimes eram praticados contra pessoas idosas ou com algum tipo de deficiência.

Ainda de acordo com o MPMG, as vítimas do homem eram pessoas extremamente vulneráveis e necessitavam do auxílio governamental para sobreviver. Além de sacar o benefício previdenciário de uma das vítimas, no dia do lançamento, o homem costumava reter cartões de créditos ou de benefícios, com o objetivo de utilizar das vantagens patrimonial, muitas vezes, como forma de cobrança de dívidas de agiotagem.

Ao todo, foram apreendidos R$ 1,1 milhão em notas promissórias; cerca de R$ 298 mil em cheques e 132 cartões bancários, do Auxílio Brasil e do Bolsa Família; cinco munições calibre 32 e contratos de compra e venda de veículos.

Como o suspeito não tinha endereço fixo, foi preciso que a polícia o esperasse em frente a uma agência bancária. A prisão do investigado, conforme a Promotoria de Justiça de Aimorés, se deu pela retenção ilegal dos cartões de pessoas com deficiência e idosos, posse ilegal de arma e agiotagem.

A atuação do investigado gerou enriquecimento com a prática de crimes, inclusive, por ameaça e intimidação dos devedores. O MPMG afirma que a prisão deve ser convertida em preventiva.