Homem pula de viaduto, furta táxi e sofre acidente em Juiz de Fora

Um homem de 29 anos protagonizou uma cena de filme ou de um jogo de videogame, na madrugada de sábado para domingo (4/12), em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.



De acordo com informações da Polícia Militar, o rapaz pulou do Mergulhão, um viaduto que fica no Centro da cidade. Depois disso, ele foi para o meio da rua e se jogou na frente de um táxi. O taxista, de 44 anos, assustado, parou o veículo e foi conversar com o homem que estava sobre o capô do carro.

No entanto, ao deixar o carro, o homem se levantou e rapidamente entrou no táxi. Na sequênciam, ele ligou o carro e saiu em disparada. Quando o homem desceu a Garganta do Dilermando, em alta velocidade, perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central, bateu na calçada, em uma placa de publicidade e só parou após se chocar em um poste.

Motoristas que passavam pelo local pararam os carros e foram socorrer o rapaz. No entanto, enquanto um deles ligava para o Samu, o rapaz levantou e tentou furtar o carro do motorista. Ele foi contido pelas pessoas que acompanhavam a cena.

Quando os policiais militares chegaram, o homem disse que tinha usado drogas e que uma pessoa o estava perseguindo. Os PMs não encontraram ninguém que pudesse estar atrás do homem. Ele foi levado para o Hospital Pronto-Socorro (HPS), onde se constatou que ele quebrou o pé esquerdo quando pulou do viaduto. Ele permaneceu no hospital sob escolta policial.