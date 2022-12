Confusão termina com alunos feridos em colégio tradicional de BH

Alunos comemoravam o 'Dia D' quando começaram a correria (foto: Reprodução/ Google Street View) Um tumulto no Colégio Loyola, no bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, terminou com dois estudantes feridos na manhã desta sexta-feira (2/12). Um jovem teve a clavícula quebrada e outro sofreu arranhões.

No meio da confusão, um aluno esfolou o braço e foi levado à enfermaria do colégio. Outro garoto caiu e quebrou a clavícula e também foi encaminhado à enfermaria. Chamados à instituição de ensino, os pais dele o levaram ao hospital.



O Loyola informou que os alunos do 3° ano que começaram a correria serão penalizados pelo desrespeito às regras estabelecidas para realização do "Dia D".





Veja a nota do colégio na íntegra





"Em relação aos fatos ocorridos durante o recreio do turno da manhã, nesta sexta-feira, dia 02 de dezembro, o Colégio Loyola esclarece que está apurando os fatos para acionar os responsáveis e atuar dentro do que está previsto no regimento escolar. A família do estudante que se machucou está tendo todo o apoio da escola."