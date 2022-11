Suspeito de matar o próprio pai é preso no Triângulo Mineiro

O suspeito foi detido em Araguari, no Triângulo Mineiro (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA.Press) Um homem de 26 anos foi preso em flagrante, nessa quinta-feira (10/11), por matar o próprio pai na zona rural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O crime teria acontecido na noite do dia anterior. O suspeito foi detido em Araguari, na mesma região.





De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atingida por disparos de espingarda, enquanto tentava intervir em uma discussão do filho com a nora. Depois do crime, o homem teria fugido do local levando a esposa e a filha.









“A mulher ainda confirmou a versão de que o sogro, no momento do crime, estava tentando impedir que ela sofresse qualquer agressão por parte do companheiro”, informou a Polícia Civil.





Após a formalização da prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.