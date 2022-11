Jovem de 23 anos é encontrada morta em boate de Três Marias

Jovem aceitou um desafio de beber dez doses de tequila em sequência, antes de ser colocada para dormir (foto: Google/Reprodução)

Uma jovem de 23 anos foi encontrada morta nessa quinta-feira (10/11) dentro de um dos quartos da casa noturna Harém Scotty Bar, na Alameda Circuito das Águas, Bairro Cidade Turística, em Três Marias, Região Central de Minas Gerais. Amigos informaram à Polícia Militar (PM) que a mulher exagerou no uso de bebidas alcoólicas.De acordo com a PM, quando os policiais chegaram ao local, o corpo se encontrava sobre a cama de um dos quartos, já rígido e apresentando roxidão. A polícia informou que a moça não apresentava nenhum sinal de violência física, mas que a comprovação depende do laudo técnico da Polícia Civil.No boletim de ocorrência, amigos que acompanhavam a mulher até as 5h da manhã de quinta-feira afirmaram que ela estava visivelmente embriagada, após ter começado a beber desde mais cedo naquela noite.Segundo as testemunhas, por volta das 3h da manhã, a jovem teria aceitado um “desafio” de um frequentador da casa para que tomasse dez doses de tequila, uma após a outra, de forma ininterrupta.Ao ingerir as dez doses, a moça passou a apresentar desorientação, desequilíbrio e delírios, dizendo frases desconexas e sem raciocínio lógico, logo após ter tomado a tequila.Em seguida, ela foi levada para um dos quartos da boate e colocada deitada em uma cama. Amigos relataram ter tomado todos os cuidados para que ela ficasse confortável e com as vias aéreas elevadas em relação ao corpo, para que pudesse respirar. Nesse momento, a jovem conversava, embora dissesse frases desconexas e sem sentido.