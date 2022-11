Batida entre caminhões deixa cabine destruída e mata motorista na BR-262

Cabine do Volvo ficou parcialmente destruída após a colisão (foto: PRF / Divulgação)

Segundo informações da Policia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 3h15, os dois veículos seguiam pela rodovia sentido Belo Horizonte, quando o caminhão do modelo Volvo bateu contra a traseira de um Mercedes Benz.

O impacto fez com que a cabine do Volvo ficasse parcialmente destruída. O motorista, natural de Conceição do Mato Dentro, ficou preso às ferragens e morreu no local. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar o desencarceramento da vítima.

Já o outro condutor, de 46 anos, natural de Bom Despacho, não se feriu.

Uma equipe da Polícia Civil compareceu ao local para a realização dos trabalhos de perícia. A rodovia ficou interditada até às 6h30 da manhã.

Guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar o desencarceramento da vítima (foto: PRF / Divulgação)

Um motorista de 45 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (11/11), após uma colisão traseira entre dois caminhões, no km 463,3 da BR-262, em Araújos, na região Centro-Oeste de Minas.