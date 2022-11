Temporal causa estragos e acidente em Patos de Minas

Acidente aconteceu na BR-365, sentido Varjão (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Um temporal em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, causou acidentes e destruições, na tarde dessa quinta-feira (10/11). Dentre eles, segundo o Corpo de Bombeiros, está um acidente envolvendo um carro e um caminhão, na BR-365, sentido Varjão. Não houve vítimas.









Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, ambos já perambulavam pela cena do acidente. Somente o homem foi atendido e conduzido a um hospital da região, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





A mulher, por sua vez, permaneceu no local do acidente, sendo atendida pelo Samu, e acompanhou os desdobramentos do sinistro, como a remoção por guincho e demais procedimentos de registros com os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).





Já o motorista do caminhão também recusou atendimento médico e acompanhou os trabalhos policiais para a liberação do veículo.

No carro, estavam um homem e uma mulher, ambos de 45 anos, que tiveram apenas ferimentos leves e não ficaram presos ou retidos no automóvel (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Além disso, os militares informaram que também houve chamados para o corte de árvores caídas em rodovia pública em diversos locais da cidade. A demanda foi maior na MGC-354, entre o trevo de Arapuá e São Gotardo.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.