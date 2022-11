Com golpes de facão, suspeito deixa homem em estado grave e mulher sem mão

Suspeito tentou fugir em carro, mas acabou alcançado e preso por equipe da PM (foto: PMMG/Divulgação) Um suspeito de tentativa de homicídio, de posse de um facão, atingiu golpes na cabeça de homem, que supostamente mantinha relacionamento amoroso ou estaria interessado em sua companheira, no final da noite desse domingo (6/11), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, mais precisamente no bairro Parque das Américas.

Durante o crime, segundo relatos de testemunhas à PM, a mulher tentou intervir e acabou sendo atingida no braço.

O suspeito tentou fugir em carro, mas acabou sendo alcançado e preso em flagrante por equipe da PM, no bairro Costa Telles 1.

Ainda segundo informações do registro da PM, questionado pelos militares sobre o crime, o suspeito, de 30 anos, confessou o mesmo ao dizer a seguinte frase: “O cara é ‘talarico’ (...) mexeu com minha mulher”.

Além disso, ele disse que já desconfiava que estava sendo traído e que cometeu o crime usando um facão.

Antes do crime, vítima teria agredido o suspeito

Conforme relato de uma testemunha à PM, antes da suposta tentativa de homicídio,que estava junto do suspeito, vítima e outras duas mulheres em uma espetaria. Mas, em determinado momento, o suspeito chamou a companheira para irem embora por motivos de ciúmes, agredindo ela fisicamente.

Em seguida, ainda conforme o relato da testemunha à PM, o homem que depois seria ferido gravemente com facão entrou no meio da briga do casal e agrediu o homem para defender a mulher. Após a confusão, o suspeito evadiu sozinho do local.

Já as outras pessoas acompanharam a companheira do suspeito até a porta da casa dela. Pouco tempo depois, a testemunha contou que o suspeito chegou no local, desceu do carro com o facão, caminhou na direção da vítima, de 40 anos, e teria dito: “Você socou minha cara e agora vou te ensinar (...) vou te matar agora”.

Nesse momento, ele atingiu os golpes de facão na cabeça e no rosto da vítima. Ao mesmo tempo, a mulher tentou impedir as agressões, quando foi atingida no braço esquerdo.