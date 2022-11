Marcos Mion se solidariza com família de aluno autista agredido

Marcos Mion é pai de Romeu Mion, diagnosticado com autismo (foto: Instagram/Reprodução)

O apresentador Marcos Mion se solidarizou com a família do estudante autista agredido com um golpe mata-leão e com uma garrafa de água na Escola Santo Tomás de Aquino, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Mion publicou um vídeo pelas redes sociais e afirmou que o caso é um sinal de aviso para os pais prestarem atenção nas ações dos filhos. “Em nome de todas as crianças autistas, eu peço, por favor, que tirem um momento para conversar em casa sobre as diferenças, diversidade, respeito ao próximo”.

O apresentador também afirmou que as escolas devem entender e respeitar as leis que garantem acompanhamento de um adulto especializado dentro de sala de aula.

“Os alunos autistas devem ter seus direitos respeitados. Me pergunto quando as escolas vão entender isso. As escolas precisam agir em casa de bullying. As escolas têm que ser intolerantes em relação ao bullying”.

O artista é pai de Romeo Mion, diagnosticado com autismo, e atuante na causa.

Relembre o caso

Na última quinta-feira (1º/11), a mãe de Davi, de 13 anos, denunciou um caso de agressão dentro da Escola São Tomás de Aquino, no bairro São Bento, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo os relatos da mãe, o menino foi espancado dentro de sala de aula e acordado com um banho de água.

“Eu gostaria que todas as mães se sensibilizassem com o meu sofrimento e me ajudassem de alguma forma. Eu quero justiça”.

Segundo o boletim de ocorrência, durante a troca das aulas, Davi foi derrubado e agredido com um golpe de "mata leão" por um colega de sala. A agressão terminou depois dos pedidos de uma professora.

Durante o intervalo, o mesmo colega aproveitou que Davi estava deitado em sua carteira e jogou água na cabeça dele. Foi quando um auxiliar da escola percebeu que o filho de Diva estava em crise no chão da sala e o encaminhou para a enfermaria.

O aluno acusado de agredir o estudante foi afastado das aulas na instituição de ensino. Em nota, a escola informa ainda que o diretor foi afastado da condução do caso, que é acompanhado pela direção geral do colégio.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que apura o ocorrido. “Nos próximos dias, os envolvidos serão ouvidos para prestar esclarecimentos. Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não atrapalhar os trabalhos investigativos.”