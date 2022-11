Cão é morto pelo dono com golpes de enxada em Ituiutaba

Enxada usada para matar o cachorro (foto: Divulgação/PMMG)

Um cachorro foi morto pelo próprio dono com golpes de enxada na cabeça do animal, nessa quinta-feira (3/11), em Ituiutaba, no pontal do Triângulo Mineiro. Ele alegou que foi para defesa da mulher, mas ainda assim acabou preso pela Polícia Militar de Meio Ambiente. O caso é investigado.