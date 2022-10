Homem atira em cachorro com arma de chumbinho em Minas

Por Jéssica Alves - Especial para o EM

Spike foi socorrido e passou por cirurgia (foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um homem foi preso em Muzambinho, cidade do Sul de Minas Gerais, por ter ferido um cachorro a tiros com uma arma de chumbinho. Os disparos atingiram a pata e abdômen do animal, chamado Spike. A Polícia Civil informou que abriu um inquérito, na segunda-feira (10), após o suspeito confessar o crime.