Homem que arrastou cachorro amarrado em moto é procurado pela polícia

Momento em que o cachorro é arrastado (foto: Reprodução/Redes sociais) A polícia tenta identificar e prender um homem que foi flagrado arrastando um cachorro amarrado a uma moto na cidade de Patos de Minas. O flagrante foi feito na manhã desta sexta-feira (23/9) e filmado por um motorista que passou ao lado do motociclista. O cachorro foi encontrado depois, ferido, mas com vida.



O animal foi encontrado horas depois escondido no jardim de uma casa, próximo do local onde o vídeo foi feito. Ele estava fraco, assustado e com machucados na barriga, nas quatro patas e no peito.



Um médico veterinário e uma equipe da prefeitura foram no local e recolheram o animal. Inicialmente ele foi levado para uma clínica veterinária particular, onde recebeu atendimento. Ele será transferido para o Centro de Controle de Zoonoses de Patos de Minas.



Ele será castrado, microchipado e então disponibilizado para adoção.



O vídeo foi entregue à Polícia Militar e também à Polícia Civil. Se identificado, o motociclista vai responder por maus-tratos ao animal.