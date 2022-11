Homem que quebrou o pé jogando paintball será indenizado em R$ 8 mil

O homem alegou que a lente estava arranhada, e, quando o jogo começou, ela embaçou com o suor, prejudicando ainda mais a visibilidade, o que o levou a pisar em uma vala. (foto: Evan Cornman/Pixabay)



O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) decidiu que um homem que quebrou o pé jogando paintball deve receber R$ 8 mil por danos morais e estéticos da empresa responsável pela partida. A lesão aconteceu em 2015, em Belo Horizonte, e o caso só foi julgado sete anos depois.

Porém, segundo ele, a lente estava arranhada e, quando o jogo começou, embaçou com o suor, prejudicando ainda mais a visibilidade. Sem conseguir enxergar e proibido de tirar a máscara, o homem pisou em uma vala, quebrando o pé esquerdo e rompendo os ligamentos.





Uma viagem de férias com a família teve que ser desmarcada por causa do incidente.





No mesmo ano, ele entrou com uma ação contra a empresa, reivindicando indenização pelos prejuízos com o cancelamento da viagem, danos morais e estéticos.





Durante o processo a empresa alegou que o esporte oferece riscos e que as máscaras são “extremamente limpas e resistentes”. Além disso, o próprio cliente teria escolhido o campo “floresta” e sabia das irregularidades do terreno. Por isso, a companhia não poderia ser responsabilizada pelos danos.



Indenização?



Em março deste ano, o juiz da primeira instância negou o pedido de indenização por danos materiais, afirmando que a viagem poderia ter sido reprogramada em tempo hábil.





Ainda assim, o magistrado considerou falha na prestação de serviço, porque os consumidores não foram devidamente alertados quanto às irregularidades do terreno e os equipamentos de segurança não estavam em perfeitas condições de uso.









O juiz Pedro Cândido Neto, da 6ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, destacou, contudo, que o consumidor optou pelo esporte sabendo dos riscos envolvidos e optou por prosseguir com o jogo mesmo depois de constatar o problema com a máscara. Assim, ele definiu que a empresa pagaria apenas metade da indenização por danos morais e estéticos

A empresa recorreu, mas a decisão foi mantida pela 14ª Câmara Cívil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



