Primeiro dia de vacinação contra meningite C tem pouco movimento em BH

Pessoas com idade entre 16 e 30 anos já podem se vacinar (foto: Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A vacinação contra a meningite C para o público de 16 a 30 anos começou nesta quinta-feira (3/11) e o movimento nos postos de saúde de Belo Horizonte foi baixo.A reportagem dopercorreu postos de saúde na capital e encontrou moradores ainda desinformados sobre a abertura da vacinação. O imunizante está disponível em 152 postos de saúde de BH.A vacinação, tradicionalmente oferecida para crianças menores de cinco anos, foi ampliada para pelo governo do estado na última quarta-feira (26/10), com o objetivo de aumentar a proteção contra a doença.O calendário de imunização em BH vai até fevereiro de 2023, e outros grupos serão convocados, de forma gradativa, e sem limite de idade. Para se vacinar, é necessária a apresentação de um documento de identificação com foto.