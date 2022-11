Veja quem é o ex-atleta que morreu na casa do jogador Rafael Silva

O velório será na Capela do Acesf, em Londrina, nesta quinta-feira (3/11), às 18h30 (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Jorge Balbino Júnior, que morreu aos 30 anos na última quarta-feira (2/11) depois de sofrer uma parada cardíaca na casa do atacante do Cruzeiro, Rafael Silva, no sábado (29/10), era conhecido como Juninho. O ex-jogador nasceu no dia 22 de março de 1992, na cidade de Presidente Castelo Branco (PR).

Juninho jogou como atacante e meio-campista em times como Londrina, Coritiba, Barra Futebol Clube e São Paulo. Internacionalmente, jogou no Juventus e FC VSS Košice, da Eslováquia. Encerrou sua carreira em 2016, no time Concórdia Atlético Clube, de Santa Catarina.

Nas redes sociais, o jogador e amigo pessoal Rafael o classificou como “o cara que largava tudo e todos pra estar comigo, eu amava sorrir com suas palhaçadas, sempre deixava qualquer ambiente feliz”.

A irmã de Juninho, Nay Munhoz, escreveu em suas redes sociais: “Quem ganhar o seu coração vai ter o maior do mundo!!! Eu te amo muito minha vida”. O pai de Jorge também homenageou o filho e pediu: “Senhor, permaneça comigo”.

Jorge deixou dois filhos, José Benício ,de dois anos, e Davi, de um ano. O velório será na Capela do Acesf, em Londrina, nesta quinta-feira (3/11), às 18h30.



*Estagiária sob supervisão dea sueditora Jociane Morais