Chuva nos últimos dias põe regiões de BH em alerta de risco geológico

As fortes chuvas nos últimos dias impulsionaram o alerta de risco geológico (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de risco geológico para quatro regiões da capital na manhã desta quinta-feira (3/11), devido às chuvas nos últimos dias. O alerta é forte para as regiões da Pampulha e Venda Nova, e moderado para Noroeste e Leste.

A instituição pede atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Barreiro 23,2 mm

Centro Sul 25,2 mm

Leste 17,2 mm

Nordeste 29,2 mm

Noroeste 19,2 mm

Norte 18,6 mm

Oeste 18,6 mm

Pampulha 19,4 mm

Venda Nova 27,6 mm

média climatólogica de novembro é de 236 mm, e nas últimas 24h, o acumulado de chuvas em BH ficou assim:

O alerta é forte para as regiões da Pampulha e Venda Nova, e moderado para Noroeste e Leste (foto: Defesa Civil/Reprodução)