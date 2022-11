Banheiro de UPA pega fogo após paciente acender cigarro

Funcionários da UPA conseguiram controlar o incêndio com o sistema de hidrantes do prédio (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde dessa terça-feira (1º/11) devido a um princípio de incêndio em um banheiro de uma UPA de Caratinga, no Vale do Rio Doce.

No local, os funcionários informaram aos militares que uma paciente, que fazia uso de oxigênio, entrou no banheiro com o equipamento e acendeu um cigarro, dando início a um princípio de incêndio.

Quando os bombeiros chegaram, ainda havia muita fumaça, mas o incêndio já havia sido controlado pelos próprios funcionários da UPA com o uso de extintores de pó químico e com o sistema de hidrantes do prédio.

A paciente, uma mulher que não teve a idade revelada, teve queimaduras de 1º grau em partes do rosto e recebeu atendimento médico no local.