PBH abrirá inscrições para bolsas de estudo em escolas particulares

As inscrições devem ser feitas, via internet, entre o dia 1º ao dia 7 de dezembro. (foto: Amira Hissa/PBH) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou, no Diário Oficial do Município (DOM), o cronograma do sorteio de bolsas de estudos para escolas da rede privada de ensino na capital mineira. As vagas são para o ano letivo de 2023, e bolsas existentes poderão ser renovadas.









As inscrições devem ser feitas, via internet , entre 1º e 7 de dezembro. A PBH tem o direito a indicar cotas de estudantes, por meio de bolsas de estudos, por doar o terreno para a construção de algumas escolas.





Entre as instituições com Ensino Fundamental que oferecerão bolsas parciais (50%) no valor da mensalidade estão:

Colégio Loyola (Cidade Jardim); Santa Doroteia (Sion)

Colégio Logosófico González Pecotche (apenas para a Unidade Cidade Nova)

Colégio Santa Maria (apenas para a Unidade Cidade Nova)

Colégio Santa Rita de Cássia (Barreiro)

Colégio São Paulo (Cidade Jardim)

Colégio São Paulo da Cruz (Barreiro)

Já a Escola do Sesi — Newton Antônio da Silva Pereira (apenas para a Unidade Bairro São Paulo) dará bolsa integral, com 100% de desconto da mensalidade.





Para os cursos de graduação, alunos sorteados terão bolsa parcial (25%) na mensalidade da Universidade Fumec (Campus Cruzeiro). A PBH afirmou que o desconto concedido não contempla outras despesas, como à xerografia, transporte, alimentação, livros, materiais didáticos, uniforme e aulas extras.

Sorteio das bolsas de estudo

O interessado deverá cumprir algumas regras para participar do processo, como se inscrever em apenas uma das instituições. Caso não cumprida, o estudante perderá o direito do benefício da bolsa. Além disso, a Escola SESI só concederá bolsas de estudos para estudantes regularmente matriculados no 1º ano do Ensino Fundamental de nove anos a partir do início do ano letivo de 2023.





A Fumec, por sua vez, oferecerá bolsas para os candidatos aprovados em processo seletivo e classificados diretamente na primeira chamada.

De acordo com a PBH, o desconto não será dado para mais de um beneficiário da mesma família, ainda que as instituições de ensino sejam diferentes. Caso mais de um membro da mesma família for sorteado, os familiares deverão indicar somente aquele que será contemplado. Além disso, se uma pessoa for sorteada, ela não poderá ser passar a vaga para outro parente.





O estudante também não poderá acumular mais de um benefício de desconto na mensalidade escolar por meio do órgão municipal.





Veja o cronograma: