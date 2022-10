PM tem pena reduzida em condenação por morte de vereador em MG após delação

O ex-policial militar Felipe Vicente de Oliveira teve a pena reduzida de 17 para 10 anos após firmar acordo de delação premiada (foto: Tribunal do Júri/Divulgação)

O ex-policial militar Felipe Vicente de Oliveira foi condenado durante sessão do Tribunal do Júri, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (27/10), a 17 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, pela participação no homicídio de Hamilton Dias de Moura, sindicalista e ex-vereador de Funilândia. No entanto, a pena do ex-policial foi reduzida para 10 anos em decorrência de um acordo de delação premiada firmado com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O ex-policial militar Felipe Vicente de Oliveira foi condenado durante sessão do Tribunal do Júri, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (27/10), a 17 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, pela participação no homicídio de Hamilton Dias de Moura, sindicalista e ex-vereador de Funilândia. No entanto, a pena do ex-policial foi reduzida para 10 anos em decorrência de um acordo de delação premiada firmado com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Conforme a denúncia, o PM condenado hoje é um dos que auxiliaram no levantamento de informações sobre a rotina da vítima, acompanhando cada passo, a fim de surpreendê-la em tocaia no dia do homicídio. Ontem, nove testemunhas foram ouvidas no primeiro dia de julgamento.

Já Thiago Viçoso de Castro, acusado de adulteração da arma utilizada no crime, foi absolvido nesta tarde. Outros sete réus aguardam recursos, em segunda instância, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Todos serão julgados em júri popular, conforme a sentença de pronúncia.

Entenda o caso