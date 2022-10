MG: polícia identifica quadrilha e recupera equipamento de quase R$ 200 mil

Maquinário recuperado é uma desensiladeira (foto: Divulgação/PCMG)

A Polícia Civil recuperou em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, uma máquina desensiladeira avaliada em R$ 189,5 mil que havia sido comprada de forma fraudulenta em Laranjais do Sul (PR). O equipamento foi localizado em uma fazenda na zona rural do município. Um servidor público e um empresário local são procurados.