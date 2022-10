Trabalhador demitido de forma discriminatória será indenizado

Empresa perseguia trabalhador por liderar movimentos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



A empregadora negou a versão do trabalhador, mas a Vara do Trabalho em Ribeirão das Neves deu razão ao profissional. A empresa ainda entrou com recurso, porém o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG) confirmou a dispensa discriminatória.

Colegas exigiram readmissão



Em 2015, seus colegas de trabalho fizeram uma greve pedindo a readmissão do profissional que foi dispensado. O movimento rendeu frutos, e a empresa chegou a cancelar a dispensa e readmitiu o homem. O homem que trabalhava como motorista diz ter sido vítima de perseguição pela empresa durante a vigência do contrato, pois era um "verdadeiro líder", com participação ativa em paralisações por melhores salários.

Prova testemunhal e retaliações provados

Testemunhas confirmaram a conduta abusiva da empresa ao trabalhador, por se destacar como o mais atuante em reivindicações por melhores condições de trabalho. Uma delas disse que o profissional estava sempre procurando saber o que estava acontecendo com os companheiros de serviço.



Provado que o ex-empregado sofria retaliações por causa de sua militância, o desembargador relator Luís Felipe Lopes Boson entendeu a indenização como devida e irretocável. Para ele, o valor de R$ 10 mil está nos limites do razoável.



O profissional não aceitou a reintegração e optou por receber, em dobro, a remuneração do período afastado, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. No caso, não foi demonstrado culpa do município de Ribeirão das Neves. O processo foi enviado ao TST para análise do recurso de revista.



