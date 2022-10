Lei busca combater desinformação em casos de epidemia em BH

Chamada de 'BH de Olhos Abertos', a Lei 11.421 foi proposta pela vereadora Marcela Trópia (Novo) em um dos períodos mais graves da pandemia do coronavírus (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Uma lei que estabelece medidas de transparência a serem seguidas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) durante situações de emergência ou estado de calamidade pública foi divulgada no Diário Oficial nessa sexta-feira (21/10).

Com a nova legislação, a prefeitura terá que criar um portal próprio para divulgar boletins epidemiológicos periódicos, quantidades de insumos hospitalares utilizados, lista de laboratórios autorizados a realizar testes, quantidade de testes adquiridos e realizados, quantidade de leitos de UTI utilizados e disponíveis, informações sobre vacinação, entre outros.

As medidas definidas pela lei não se restringem à COVID-19. “Nós precisamos aprender com os erros cometidos na pandemia e nos preparar para próximas situações, melhorando também o trabalho da Prefeitura no controle de doenças que já enfrentamos, como a própria H1N1, com políticas públicas mais direcionadas e eficientes”, explica Marcela Trópia.