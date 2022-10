Menino de 1 ano é internado em UTI após se queimar com óleo quente

Momento em que o menino foi colocado em helicóptero dos bombeiros para ser levado para hospital de Uberaba (foto: Corpo de Bombeiros de Frutal/Divulgação) Um menino de 1 ano, de Frutal, no Triângulo Mineiro, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neo/Pediátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, após se queimar com óleo quente.

Segundo informações atualizadas pela assessoria de imprensa do hospital, no início da tarde desta segunda-feira (24/10), nesse momento, o quadro clínico da criança é estável.

De acordo com relatos de parentes da vítima ao Corpo de Bombeiros de Frutal, a criança se queimou em casa, na manhã do último sábado (22/10), quando teria puxado uma panela com óleo quente que estava no fogão. O óleo atingiu cerca de 40% do corpo, deixando ferimentos no rosto, tronco e braço esquerdo.

Inicialmente, o menino foi encaminhado para o Hospital Municipal Frei Gabriel de Frutal, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser levado de helicóptero dos bombeiros ara a UTI pediátrica do HC-UFTM.