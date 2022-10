Polícia Civil esclarece dois homicídios em Patos de Minas

Os dois casos foram esclarecidos após investigações da Polícia Civil de Patos de Minas (foto: PCMG)

Dois homicídios, ocorridos eM junho e julho, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foram esclarecidos pela Polícia Civil. Cinco dos envolvidos, todos entre 20 e 25 anos, foram presos.

A primeira morte tem como vítima Christian Felipe Lopes Araújo, conhecido por “Lacoste”, de 20 anos, assassinado em 15 de junho deste ano, no Bairro Jardim Quebec. Segundo informações da Polícia Militar, na época, a vítima estava visitando a casa de amigas quando um homem invadiu a residência atirando - foram dez disparos de arma de fogo.

As investigações apontaram que os autores eram dois homens. Eles estavam encapuzados e entraram na casa já atirando. “Lacoste” ainda tentou se esconder num dos quartos, mas foi perseguido pelos atiradores e executado dentro da casa. Havia marcas de balas nas paredes da casa. Ele foi atingido no braço, na lombar, no tórax, na cabeça e no rosto.

Nas investigações, os policiais identificaram os dois suspeitos, de 20 e 21 anos, que foram presos e foram indiciados por homicídio triplamente qualificado. O procedimento investigatório foi desmembrado para a identificação de outros eventuais participantes do crime.

No segundo inquérito, um outro jovem, de 22 anos, foi morto a tiros em frente à sua casa, no bairro Bela Vista, em 26 de julho deste ano.

Segundo relatório da Polícia Militar, tocaram o interfone da casa, e a vítima foi atender. Quando abriu o portão, o jovem foi atingido por dois disparos de arma de fogo. A companheira da vítima contou que, após atirarem, os envolvidos ainda pegaram cerca de R$ 800 que estavam na bermuda do rapaz. Os criminosos, em seguida, fugiram numa picape.

Pelo crime foram indiciados três suspeitos, de 21, 24 e 25 anos, por homicídio triplamente qualificado. Os dois crimes, segundo a Polícia Civil, estão ligados a uma guerra de gangues existente na cidade e estaria, também, ligada ao tráfico de drogas.