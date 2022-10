Médica legista aposentada é autuada em flagrante por injúria racial em BH

Envolvidos foram ouvidos na 2ª Delegacia Regional do Barreiro (foto: Reprodução/Google Street View)

A vendedora de uma loja de molduras no bairro Prado, região Oeste de Belo Horizonte, denunciou na tarde dessa quinta-feira (20/10) uma médica legista aposentada da Polícia Civil (PCMG), pelo crime de injúria racial. A suspeita, de 58 anos, teria se irritado com a comerciante alegando um problema no serviço da loja.De acordo com a vítima, a médica teria entrado na loja alegando que tinha registrado uma queixa na delegacia e no Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). A médica legista, então, teria jogado sua bolsa em cima de uma mesa, chamado a vendedora de ‘preta’, e partido para a agressão.