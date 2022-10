MP denuncia policial que agrediu e tomou celular de jornalista em Nova Lima

Por Mariana Lage*

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou nesta quarta-feira (19/10) um policial civil que agrediu um repórter, na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Renan Henrique de Paula tinha sido encaminhado à delegacia por ter sido acusado de agressão por uma outra pessoa. Um jornalista dafilmava uma confusão envolvendo o policial e familiares da suposta vítima quando ele o empurrou e tomou seu telefone, como mostram imagens divulgadas pelo MPMG.

MP denunciou policial que desferiu soco no estômago de repórter da Rádio Itatiaia (foto: Reprodução/MPMG)

Depois, dentro da delegacia, o policial deu um soco no estômago do repórter. Ele também apagou fotos e vídeos relacionados à apuração e invadiu o WhatsApp do jornalista, inclusive acessando mensagens entre ele e a coordenação da rádio.

O policial civil foi denunciado por ofensa à integridade corporal da vítima, constrangimento ilegal e invasão de dispositivo informático sem autorização do jornalista, com acesso a comunicações privadas.

Segundo o MPMG, é incabível a propositura de Acordo de Não Persecução Penal (possibilidade de "substituir" o processo criminal por outras formas de reparação) ao policial, considerando que ele não confessou o crime, praticou violência e tem maus antecedentes criminais, além da alta censurabilidade de sua conduta.

O órgão também solicitou uma denúncia para apurar possível prevaricação (quando um servidor público não cumpre ou cumpre insuficientemente sua função) dos outros policiais que presenciaram as ações de Renan e não adotaram medidas cabíveis como prendê-lo em flagrante. A denúncia será enviada às corregedorias das polícias Militar e Civil.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata