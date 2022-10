Morre idoso atropelado por cantora em Itabirito

Por Bruno Nogueira*

Idoso estava sentado na frente de casa quando foi prensado contra o muro (foto: Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais)



Na manhã desta quarta-feira (19/10), morreu Agostinho Ascenção da Silva, de 86 anos, vítima de atropelamento por uma influenciadora no município de Itabirito, Região Central de Minas Gerais. Na última sexta (14), o homem estava sentado na porta de sua casa, no Bairro Capanema, quando foi prensado contra o muro.



A cantora e influenciadora Júlia Reis, contou à Polícia Militar que tentou desviar de uma criança que corria da calçada para o asfalto. No dia seguinte ao acidente (15/10), ela publicou um vídeo falando sobre o atropelamento e justificando o cancelamento de um show, dizendo estar triste e em choque.

Leia mais: Homem usa vídeo íntimo para extorquir vítima e é preso em Sabará Júlia chegou a se solidarizar com a vítima do acidente e afirmou que estava à disposição de parentes e amigos da vítima. A cantora teve ferimentos leves no braço e na cervical. Júlia chegou a se solidarizar com a vítima do acidente e afirmou que estava à disposição de parentes e amigos da vítima. A cantora teve ferimentos leves no braço e na cervical.



A Polícia Civil informou que abriu um inquérito para apurar as causas e circunstâncias do atropelamento, e que na ocasião a Polícia Militar realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. Ninguém foi conduzido à delegacia de plantão.