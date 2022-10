Polícia desmancha esquema de propina em vistoria de veículos em Ipatinga

Por Leonardo Godim*

Segundo os investigadores, a corrupção dos policiais da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) era notória e comentada pela população da cidade no Vale do Aço, o que motivou a investigação (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) A Polícia Civil de Minas Gerais desmanchou um esquema de fraude na vistoria de veículos em Ipatinga, no Vale do Aço, que habilitou automóveis a circularem sem a devida averiguação entre os anos de 2018 até o início de 2021. Três policiais civis, um servidor e cinco despachantes foram indiciados.









O valor era acrescido no serviço do despachante, lesando a população.





Em outras situações, os policiais cobravam uma propina de R$ 50 para quem quisesse furar a fila da vistoria e acelerar o processo.





Os acusados atuavam no setor de vistoria da 1ª Delegacia Regional. Segundo os investigadores, a corrupção dos policiais da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) era notória e comentada pela população da cidade no Vale do Aço, o que motivou a investigação.





A Polícia Civil informou que todos os vistoriadores já foram afastados e foi aberto um processo administrativo contra eles.





Os nove indiciados foram denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais por falsidade ideológica, corrupção ativa e corrupção passiva. As penas podem chegar de 10 a 20 anos.





O MPMG requer, na denúncia, que todos sejam condenados a pagar R$200 mil pelos danos morais coletivos, além de reparar os danos causados.





Os veículos envolvidos no esquema, que não passaram pela vistoria, terão a licença para circular suspensa. Segundo os investigadores, é possível que os proprietários não soubessem que estavam participando de um esquema fraudulento.



*Estagiário sob supervisão