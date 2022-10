MP cumpre seis mandados de prisão por fraudes no Detran no Norte de Minas

Por Bel Ferraz

Mandados de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Montes Claros, Mirabela, Bocaiuva, Espinosa, Porteirinha e Patis, no Norte de Minas Gerais (foto: MPMG/Reprodução)

O Ministério Público cumpriu na manhã desta sexta-feira (7/10) seis mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de Montes Claros, Mirabela, Bocaiuva, Espinosa, Porteirinha e Patis, no Norte de Minas Gerais.

Os mandados fazem parte de uma operação do MP em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Regional Montes Claros, com o apoio da Polícia Militar e da Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais.

A investigação apurou crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, usurpação de função pública, falsidade ideológica e associação criminosa praticados por despachantes, empresários/comerciantes de veículos e policiais civis no âmbito do Detran.

Durante a investigação, foi identificada a existência de esquemas de corrupção envolvendo as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) de Mirabela e Bocaiuva, consistentes no pagamento de vantagem indevida a agentes públicos para obtenção de facilidades na realização de vistorias veiculares, transferências, emplacamentos e emissão de documentos.

As vantagens se davam principalmente em relação a proprietários de veículos moradores de outros municípios, que muitas vezes sequer tinham que levar os carros para serem vistoriados e, ainda assim, obtinham a documentação necessária, como se o procedimento tivesse sido realizado.

Foi determinado judicialmente o bloqueio de bens dos investigados.

Setenta policiais militares, dezenove policiais civis, dois militares do Corpo de Bombeiros, seis promotores de Justiça, oito servidores do MPMG e quatro colaboradores participaram da operação.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil, mas ainda não obeteve resposta.