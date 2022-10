Chuva deve voltar a Minas hoje (19/10)

Em BH, já tem previsão de chuva para hoje. O céu pode ir de claro a parcialmente nublado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Por Cler Santos

A névoa seca, fenômeno que causa tempo seco e altas temperaturas, está recuando em Minas Gerais nesta quarta-feira (19/10). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com o recúo, a chuva voltará para a maioria das regiões do estado hoje.

Agora, a névoa seca se concentra no Norte de Minas, mas deve se dissipar a partir da próxima semana (24/10).

Belo Horizonte amanheceu nesta quarta-feira com céu claro, mas pode evoluir para parcialmente nublado à tarde, devido à previsão de chuva. A mínima registrada na estação Cercadinho (próximo a Buritis, Belvedere e Mangabeiras) foi de 16,2°C e a máxima prevista é de 30°C.

Para Minas, a temperatura mínima foi em Monte Verde, no Sul de Minas, com 14°C. Já a temperatura máxima é esperada em Montalvânia, no Norte de Minas, com 36°C.

Ainda de acordo com o Inmet, por mais que a névoa tenha se dissipado, as regiões Norte e Noroeste ainda não vão registrar chuva hoje, e a umidade deve ser, no máximo, de 30%.

As regiões do Triângulo Mineiro, Sul, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Central, Metropolitana e Oeste já têm previsão de chuva para hoje.

