Nova audiência entre faxineira agredida e empresário acontece hoje (19/10)

A nova audiência do empresário que agrediu uma faxineira no bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, está marcada para a manhã desta quarta-feira (19/10), no Juizado Especial Criminal, no bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste.

Na última sexta-feira (14/10), a primeira audiência entre as partes terminou sem acordo . Na ocasião, o empresário se declarou arrependido e pediu perdão à faxineira. Ele disse que cometeu um ato “desequilibrado” e “ridículo” com a agressão.

Orientada pelo advogado, a mulher não falou na audiência.

Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, entrou com um pedido de reparação por danos morais e pede uma indenização de R$ 60 mil contra o empresário de 35 anos.

O homem está sendo acusado de lesão corporal por atacar a vítima com jatos de água, em 16 de setembro.

A violência contra a faxineira foi registrada quando ela lavava a calçada do condomínio onde trabalha há 17 anos. Acompanhado de um cachorro, o homem se aproximou e começou a falar com Lenirge, toma a mangueira das mãos dela e joga jatos d'água na mulher, que cai ao chão.