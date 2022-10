Jovem morre afogado no Rio Grande durante pescaria com o pai

O afogamento aconteceu embaixo de uma ponte, nas proximidades do município de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro (foto: Creative/Commons/Divulgação)

Renato Manfrim - Especial para o EM

Uma pescaria entre pai e filho terminou em tragédia no final da tarde de domingo (16/10) no Rio Grande, proximidades do município de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro.

O corpo de Pedro Lucas Nunes dos Santos, de 19 anos, natural de Montes Claros, foi localizado por equipe de mergulhadores do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) a cerca de cinco metros de profundidade na manhã de ontem (17/10), por volta das 8h.

Instantes depois disso ele ouviu o jovem gritando “pai”. Então, o mesmo, ainda segundo informações do boletim de ocorrência do 8º BBM, foi em direção ao grito, porém não conseguiu ver o filho.

O homem também contou aos bombeiros que dois tripulantes, que estavam em uma embarcação a uma certa distância do afogamento, relataram que viram a vítima se afogando e que pouco tempo depois não conseguiram mais ver a mesma.

No registro do 8º BBM ainda consta que o corpo de Pedro foi encontrado sem nenhuma perfuração ou traumatismo, sendo que, em seguida, foi entregue ao perito da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que realizou os seus trabalhos de praxe. Desta forma, as causas e circunstâncias do afogamento devem ser investigadas pela PC.