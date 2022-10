Jovem de 17 anos morre afogado após não respeitar advertência em riacho

O corpo de um jovem de 17 anos foi encontrado na zona rural de Belo Vale, na Região Central de Minas Gerais, pelo Corpo de Bombeiros, no feriado dessa quarta-feira (12/10). A vítima, que morava em Betim, havia saído para nadar em um riacho localizado em um lugarejo conhecido como Queiroz, quando se afogou.

Conforme os militares do município de Congonhas – situado na mesma região do estado – , acionados para atender a ocorrência, outros banhistas estavam no local e disseram que o rapaz não respeitou sinalização de advertência, decidindo, portanto, nadar em área não recomendada devido à profundidade e à ocorrência de muitos afogamentos.